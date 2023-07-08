أعيان الجبل الغربي يعلنون إيقاف التعامل مع الحكومة

أعلن عمداء ومشائخ وأعيان الجبل الغربي وجبل نفوسة إيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية إلى حين تحقيق مطالب بلديات الجبل.

وأكد عمداء ومشائخ وأعيان الجبل الغربي وجبل نفوسة المجتمعون في نالوت في بيان مصور لهم اليوم السبت أن قراراهم بإيقاف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية جاء حرصا منهم على أمن واستقرار الجبل بعد قرار “وزير الداخلية المكلف بتسيير الأعمال رقم 1090 لسنة 2023 بضم مديريات الأمن مما يشكل تهديدا للنسيج الاجتماعي بالجبل”.

وكان وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تحدث عن خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن بالمناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن، حيث قال إن مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات هي: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، إضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية.

وأضاف الطرابلسي أن خطة وزارة الداخلية القاضية بدمج مديريات الأمن بالجبل الغربي وتقليصها إلى ثلاث مديريات، يعد نهائي ولا رجعة فيه قائلا “قرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي ولا رجعة فيه وهو يخدم كل مدن ومناطق ليبيا جميعها”.