عبد المولى: لا يمكن أن تبقى ليبيا رهن تشكيلات مسلحة أو أشخاص يتشبثون بالسلطة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن مجلسي النواب والدولة بصدد اعتماد القانون الانتخابي وإحالته لمفوضية الانتخابات لإتمام باقي إجراءات الانتخابات.

عبد المولى وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،أكد أنه يوجد تشكيلات مسلحة في المنطقة الغربية لا تنصاع لأوامر النائب العام.

ونوه إلى أن مجلس النواب يسعى إلى أكبر قدر من التوافق بين كل الأجسام التشريعية لإيجاد شخصية على رأس السلطة التنفيذية يقبلها الجميع.

عبد المولى نبه إلى أنه لا يمكن أن تبقى ليبيا رهن تشكيلات مسلحة أو أشخاص يتشبثون بالسلطة ويسعون إلى تعطيل الانتخابات.