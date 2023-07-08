دبيبة يؤكد ضرورة توجه “المؤسسة الليبية” للاستثمار في مجالات الطاقة

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، المؤسسة الليبية للاستثمار للوقوف على تنفيذ خطتها للعام 2023.

وعقد دبيبة اجتماعاً مع مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وخططها الاستثمارية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، على جهود المؤسسة في مراجعة وإقفال الحسابات الختامية لها خلال السنوات الماضية، التي لم تنجز منذ أكثر من 15 عاماً، وكانت أول أهداف الحكومة في ملف الاستثمارات، وقد أنجزت.

وأكد دبيبة على ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في كافة الخطط.

وعرض رئيس المؤسسة، الخطة الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، مبيناً جهود العاملين بالمؤسسة مع الشركات العالمية بهدف إقفال الحسابات الختامية وتحديد وتقييم كافة الاستثمارات، سواء أكانت عقارية أم مالية أم على هيئة محافظ.

وأوضح أن المؤسسة استطاعت اليوم الإعلان عن قوائم مالية مجمعة، مطمئناً الحاضرين بأن أموال الليبيين لم تضِع وواضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر هذه الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة.

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وشدد دبيبة، على ضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات من حيث قيمها وبرامجها، وتوضيح كافة البيانات والأرقام لأبناء الشعب الليبي، موضحاً أن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها.

وأشاد بتضافر جهود مؤسسات الدولة الليبية لحماية أصول المؤسسة في الخارج أمام محاولات الاستيلاء والنهب، مثنيًا على جهود مكتب النائب العام في متابعة القضايا والأحكام الصادرة بشأن المؤسسة دوليًّا بالتعاون مع إدارة القضايا وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.