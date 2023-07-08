المشير “خليفة حفتر” يؤكد على دور أبناء القبائل في إعادة الاستقرار الى ليبيا

الوطن| رصد

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، مع نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، وبحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان، الشيخ زيدان الزادمة، والعميد صدام حفتر.

أكد المشير خليفة حفتر، على أهمية المكونات الاجتماعية ودور أبناء القبائل في اعادة الاستقرار واستتاب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبين.

و أثنى الزادمة على مجهودات القيادة العامة و دور القائد العام في حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب، والعمل على عودة الاستقرار، مؤكداً بأن كافة آهالي الجنوب يشيدون بالتحسن الملحوظ في كافة الجوانب الأمنية والخدمية.