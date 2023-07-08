قرادة: ليس أمام عماد الطرابلسي إلا الاستقالة

علق إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، على بيان عمداء بلديات ومخاتير محلات ومشايخ وأعيان جبل نفوسه الغربي بشأن إيقاف او إقالة أو تراجع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وأحد البدائل.

قال في تدوينة بفيسبوك ” عمداء بلديات ومخاتير محلات ومشايخ واعيان جبل نفوسه الغربي يعلنون إيقاف التعامل مع الحكومة المنتهية لحين تحقيق مطالب بلديات الجبل، ومنها القرار ‘المتعنت’ لوزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي بهندسة جائرة لمديريات الأمن بالجبل.”

وتابع قائلًا ” هناك حديث يتسع في الجبل بشأن التواصل مع وزير الداخلية في الحكومة الموازية السيد عصام بوزريبة، فالعناد والغرور يضر بصاحبه قبل غيره.. و(الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس)”.