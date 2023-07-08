حفتر يؤكد دور أبناء القبائل في إعادة الاستقرار بليبيا

أكد القائد العام للجيش خليفة حفتر على أهمية المكونات الاجتماعية ودور أبناء القبائل في إعادة الاستقرار واستتاب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبين.

تصريحات قائد الجيش جاءت خلال اجتماعه في مكتبه بمقرّ القيادة العامة مع نائب رئيس الحكومة الليبية سالم معتوق الزادمة بحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة والعميد صدام حفتر.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن نائب رئيس الحكومة أثنى على مجهودات القيادة العامة ودور القائد العام في حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب، والعمل على عودة الاستقرار مؤكداً بأن كافة آهالي الجنوب يشيدون بالتحسن الملحوظ في كافة الجوانب الأمنية والخدمية.