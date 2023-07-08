الدبيبة يطالب بالإفصاح عن كافة الاستثمارات الليبية بالخارج أمام الليبيين

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طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات من حيث قيمها وبرامجها، داعيًا المؤسسة الليبية للاستثمار بتوضيح كافة البيانات والأرقام لأبناء الشعب الليبي.

وقال الدبيبة، بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، إن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها.

وعقد الدبيبة اجتماعا مع مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها وخططها الاستثمارية.

وأشاد الدبيبة بتضافر جهود مؤسسات الدولة الليبية لحماية أصول المؤسسة في الخارج أمام محاولات الاستيلاء والنهب.

وأثنى على جهود مكتب النائب العام في متابعة القضايا والأحكام الصادرة بشأن المؤسسة دوليًّا بالتعاون مع إدارة القضايا وديوان المحاسبة والمصرف المركزي.