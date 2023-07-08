الدبيبة يتابع خطة المؤسسة الليبية للاستثمار للوقوف على تنفيذ خطتها للعام 2023

الوطن| رصد

قام رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، بزيارة تفقدية للمؤسسة الليبية للاستثمار، للوقوف على تنفيذ خطتها للعام 2023، حيث عقداجتماعاً مع مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها في أداء مهامها و خططهاالاستثمارية.

و أكد الدبيبة على جهود المؤسسة في مراجعة وإقفال الحسابات الختامية لها، خلال السنوات الماضية، التي لم تنجز منذ أكثر من 15 عاما، وكانت أول أهداف الحكومة في ملف الاستثمارات، وقد أنجزت.

و شدد على ضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية والنفط والغاز، في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في كافة الخطط.

هذا وقدّم عرضاً يوضح الخطة الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، مبينًا جهود العاملين بالمؤسسة مع الشركات العالمية، بهدف إقفال الحسابات الختامية وتحديد وتقييم كافة الاستثمارات، سواء أكانت عقارية أم مالية أم على هيئة محافظ.

وأكد الدبيبة على أن المؤسسة استطاعت الإعلان عن قوائم مالية مجمعة، مطمئنًا الحاضرين بأن أموال الليبيين لم تضِع و واضحة بكل تفاصيلها، وأن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر هذه الاستثمارات وحمايتها إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة.

وشدد الدبيبة على ضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات، من حيث قيمها وبرامجها، وتوضيح كافة البيانات والأرقام لأبناء الشعب الليبي،موضحًا أن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها.