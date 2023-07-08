السلاك: نأمل من المشري تغيير الصديق الكبير الذي يحكم المركزي منذ 2011

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك، إن تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات يمثل أهمية، من ناحية ضخ دماء جديدة في المؤسسات السيادية الليبية.

السلاك وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية ،أضاف :”كنا نأمل من السيد المشري كما تحدث عن تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، رغم بلائه الحسن، أن يتحدث أيضا عن تغيير محافظ المركزي الذي يحكم المصرف منذ 2011، ولم تستطع أي مؤسسة مساءلته، فضلا عن تغييره، ورئيس ديوان المحاسبة، كذلك وباقي المؤسسات السيادية ماذا عنها؟”.

وأوضح أن مفوضية الانتخابات مؤسسة سيادية، والذي يملك حق تغيير رئاستها وفقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في المادة 12، هما مجلسا النواب والدولة، وهناك مسار لبحث هذه المسألة، انعقد في أكثر من مناسبة ولم يصل إلى نتيجة إيجابية بهذا الشأن.

وتابع السلاك حديثه: “لا أرى أي أهمية للخطوة في التوقيت الحالي، ونحن بصدد خارطة طريق تفضي إلى انتخابات وأمام إدارة تمرست في جل المسائل المتعلقة بالانتخابات وترتيباتها، وأظن أن هناك مؤسسات أخرى أولى بالتغيير”.