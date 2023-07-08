المشير حفتر يبحث مع وفد من الاتحاد الأفريقي مستجدات الوضع في ليبيا

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بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مع وفد من الاتحاد الأفريقي مستجدات الوضع في ليبيا، إضافة إلى المصالحة الوطنية.

واستقبل المشير في مكتبه بمقر القيادة العامة ببنغازي وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة، إن الجانبان ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، والتباحث حول المصالحة الوطنية في ليبيا.

ويرافق وزير خارجية الكونغو برازافيل مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسان لبات، وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري.