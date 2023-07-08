المُشير حفتر يؤكد أهمية المكونات الاجتماعية في إعادة استقرار ليبيا

التقى القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة، نائب رئيس الحكومة الليبية المهندس سالم معتوق الزادمة، وبحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة والعميد صدام حفتر.

وأثنى نائب رئيس الحكومة، على مجهودات القيادة العامة ودور القائد العام في حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب، والعمل على عودة الاستقرار.

وأكد أن كافة أهالي الجنوب يشيدون بالتحسن الملحوظ في كافة الجوانب الأمنية والخدمية، وذلك بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد القائد العام على أهمية المكونات الاجتماعية ودور أبناء القبائل في إعادة الاستقرار، واستتاب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين.