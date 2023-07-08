“الضاوي” يتفقد سير العملية الانتخابية في عدد من المجالس البلدية

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تفقد وزير الحكم المحليلين الحكومة الليبية سامي الضاوي، سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية في بلدية البيضاء وبلديةالساحل وبلدية وردامة وبلدية عمر المختار.

وجاءت الجولة التفقدية برفقة وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر امصادف بدر في إطار الحرص على الشفافية والوقوف على سير العمليةالانتخابية ونجاحها وسط مناخ ديمقراطي .

وأثنى الضاوي على عمل اللجان الفرعية وكافة المراقبين لسير عملية تصويت الناخبين على حسن تسييرهم للعملية الانتخابية داخل اللجانوفق القوانين المنصوص عليها.

كما تقدم وزير الحكم المحلي بالشكر للقيادة العامة وكافة الأجهزة الأمنية على مجهوداتهم الجبارة من أجل تأمين العملية الانتخابية وتوفيرالمناخ الملائم لانجاحها.