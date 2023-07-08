المشير حفتر يؤكد على دور القبائل في استقرار ليبيا وتحقيق المصالحة الوطنية

العنوان

أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، على أهمية المكونات الاجتماعية ودور أبناء القبائل في إعادة الاستقرار واستتاب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين.

واجتمع المشير حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي، مع نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، بحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة والعميد صدام حفتر.

من جانبه أثنى نائب رئيس الحكومة على مجهودات القيادة العامة ودور القائد العام في حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب.

كما أثنى الزادمة، على العمل على عودة الاستقرار، مؤكداً بأن كافة أهالي الجنوب يشيدون بالتحسن الملحوظ في كافة الجوانب الأمنية والخدمية.