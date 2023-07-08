| البعثة الأممية ترحب بتشكيل لجنة عليا للرقابة المالية والتوزيع العادل للموارد

: رحبت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بإرساء المجلس الرئاسي آلية لتوزيع العائدات النفطية التي طالما شكّلت موضع خلاف بين الأطراف المتخاصمة في غرب البلاد وشرقها، وذلك بعد مطالبة قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر بتوزيع “عادل” للثروة في ليبيا.

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على القرار “الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد”، بحسب بيان للبعثة علي موقعها الالكتروني.

والخميس الماضي، أصدر المجلس الرئاسي، قرارا بتشكيل “لجنة مالية عليا” من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي و17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتشمل مهام اللجنة “إقرار أوجه الانفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها”.

وأثنت البعثة على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.

وأضافت البعثة في بيانها “إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الاسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية”.

وقالت البعثة الأممية: “أخذنا علما بالتوافق السياسي الذي جرى إحرازه، وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قِبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي”. ودعت البعثة إلى أن “تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة”.

والاثنين الماضي، قال حفتر إنه سيمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس المقبل لما سمّاه “التوزيع العادل للثروة النفطية في ليبيا”. وأضاف “تلقينا مئات المذكرات من أبناء الشعب الليبي يطالبون فيها بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة”.

ولفت إلى أنه في حال تعذر انطلاق عمل اللجنة، فإن الليبيين سيكونون في “الموعد للمطالبة بحقوقهم المشروعة من ثروات النفط”.

وشدد حفتر على أن “القوات المسلحة ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد” في إشارة إلى تدخل محتمل لقواته في توزيع الثروة النفطية.

وأتت تصريحات حفتر بعدما شكا أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب من عدم التوزيع العادل لعائدات النفط، ملوّحا بمنع تصدير النفط من البلاد..