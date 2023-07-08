“القطراني” يتفقد سير العملية الانتخابية لمجالس البلديات في اجدابيا

الوطن|متابعات

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني الأحد زيارة لمدينة اجدابيا ، رفقة وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام بوزريبة ، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي ، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وكان في استقباله مدير مديرية أمن اجدابيا اللواء أحمد المسماري ، ونائب رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالمدينة ، تفقًد خلالها عدد من مراكز انتخابات المجالس البلدية ببلدية أجدابيا في إطار متابعته الشخصية لسير العملية الانتخابية التي انطلقت صباح السبت في عدد من البلديات والإطلاع على مجريات العملية الانتخابية بالمدينة .

واستمع القطراني والوفد المرافق له لشروح رئيس مركز الاقتراع الشهيد عطية الكاسح وعضو اللجنة الفرعية لانتخاب مجلس البلدي اجدابيا علي عبد الرحيم زيدان واعضاء المركز حول سير عملية الاقتراع التي انطلقت صباح السبت بالبلدية .

وأثنى القطراني على الدور الفعًّال لإدارة تأمين و حماية مراكز الانتخابات و لكافة الأجهزة الأمنية بالبلدية ، بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي و أعضاء اللجنة الفرعية لانتخاب المجالس البلدية ، مثمنًا جهودهم التي يبذلونها لإنجاح هذا العرس الانتخابي .