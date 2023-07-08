الدبيبة يشدد على حماية أصول “مؤسسة الاستثمار” في الخارج من محاولات النهب والاستيلاء

شدد “عبد الحميد الدبيبة” بصفته رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، على أهمية حماية أصول المؤسسة في الخارج أمام محاولات “الاستيلاء والنهب”.

وأكد الدبيبة في اجتماعه بمجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها، على ضرورة الإفصاح عن كافة الاستثمارات من حيث قيمها وبرامجها، وتوضيح البيانات والأرقام للشعب الليبي، قائلا إن عدم الظهور وإعلان النتائج والإحصائيات يترك الجميع يتحدث عن المؤسسة وضياع أموالها دون وجود بيانات واقعية بشأنها.

كما وجه الدبيبة بضرورة التوجه للاستثمار في الداخل في مجال الطاقة الشمسية، والنفط والغاز في كافة مجالاته وإعطائه الأولوية في الخطط.

من جهته نفى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” ضياع أموال الليبيين، قائلا إن المؤسسة انتقلت من مرحلة حصر هذه الاستثمارات وحمايتها؛ إلى تحقيق أرباح وخلق فرص استثمارية ناجحة، وفق قوله.

وقدم محمود عرضا ضوئيا يوضح الخطة الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها، مبينًا جهود العاملين بالمؤسسة مع الشركات العالمية بهدف إقفال الحسابات الختامية وتحديد وتقييم كافة الاستثمارات، سواء أكانت عقارية أم مالية أم على هيئة محافظ. بحسب قوله.

المصدر: منصة حكومتنا

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