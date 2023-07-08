المشير حفتر يبحث ملف المصالحة الوطنية في ليبيا مع وفد الاتحاد الأفريقي

ناقش القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مع وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وقالت القيادة العامة، في بيان مقتضب، إن الاجتماع الذي انعقد بمقر القيادة العامة في بنغازي، تطرق إلى التباحث حول المصالحة الوطنية في ليبيا، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

وحضر اللقاء مدير ديوان مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسان لبات، وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري.

ويزور وفد الاتحاد الأفريقي ليبيا منذ الثلاثاء الماضي، حيث استهل لقاءه في العاصمة طرابلس بالاجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري

وتركزت المناقشات على مشروع المصالحة الوطنية والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجامع المزمع عقده بالخصوص بدعم أفريقي.