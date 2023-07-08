إغلاق محلات للدواجن واللحوم جراء تسمم 30 شخص ببني وليد

وقامت اللجنة برئاسة رئيس لجنة التفتيش على اللحوم بفرع طرابلس “الدوكالي القنطري” رفقة مفتشين مختصين بزيارة تفتيشية لمدينة بني وليد اقتصرت على زيارة مستشفى بني وليد العام للاطمئنان على الحالات المصابة.

كما تم القيام بجولة تفتيشية للمطعم الواقعة داخله حالات التسمم و شملت أيضًا استهداف مصادر بيع الدواجن واللحوم بالمدينة للتأكد من مدى مطابقة أصحابها للمواصفات القياسية المعمول بها، والتي نتج عنها قفل العديد منها لعدم مطابقتها وإحالة أصحابها للجهات ذات الاختصاص.