رجل الأعمال محمد الطاهر عيسى: منصب هيئة الرقابة لمدينة مصراتة ومن لا يعجبه فليشرب من ماء البحر

قال رجل الأعمال محمد الطاهر عيسى إن “منصب هيئة الرقابة لمدينة مصراتة، ومن لا يعجبه فليشرب من ماء البحر”.

وجاء ذلك خلال اجتماع في مصراتة دعا إليه “عيسى” المعروف بملك الاعتمادات، حضره عدد كبير من أعيان المدينة وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعبدالسلام الزوبي وفهيم بن رمضان وعبدالله قادربوه الذي أرجعته المحكمة مؤخراً كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.

وخصص “عيسى” الاجتماع من أجل حل موضوع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بعد الجدل الأخير الحاصل حول المنصب، خاصة بعد تعيين مجلس النواب رئيسا جديدا للهيئة، ومطالبة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بصحة قرار تكليف عبدالله قادربوه.

وفشل الاجتماع في الخروج بصيغة توافقية، ما دفع “عيسى” لإنهائه بقوله: “منصب رئيس الهيئة هو من نصيب مصراتة وسيكون سليمان الشنطي رئيسًا واللي مش عاجبه يشرب ماء البحر”.