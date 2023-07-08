كمين محكم يطيح بشخص متلبسًا بالمواد المُسكرة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي عن تمكن “قسم التحريات العامة” من القبض على شخص من مروجي المخدرات والمواد المُسكرة ويضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدرة وقنينات من المواد المُسكرة بعد إعداد كمين محكم له بمنطقة الوحيشي..

وعُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن أحد مُروجي المخدرات والمواد المُسكرة ويتجول على متن مركبته الآلية نوع تويوتا لبوة بمنطقة الوحيشي .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بإنتقال مجموعة التحريات وضبط الشخص المطلوب وبالفعل تم خروج أعضاء التحريات إلى منطقة الوحيشي وعند وصولهم تم مشاهدة الشخص سالف الذكر على متن مركبته نوع تيوتا لبوة .

وتم إعداد كمين محكم له وضبطه وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على أربع قطع كبيرة من مادة الحشيش المخدرة (4قورزة) و4 قنينات سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة وشريط من اقراص الهلوسة نوع ترامدول وسلاح أبيض(كمية).

وتم الإنتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى و.ر.أ من مواليد 1986 وإعترف بما نُسب إليه وتم تسليمه إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .