الحبيب الأمين: “الدبيبة والمنفي” رضخوا لرؤية “نورلاند” بتشكيل لجنة عليا تلغي دور المركزي

قال الحبيب الأمين وزير الثقافة الأسبق، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” ورئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رضخوا لرؤية السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بتشكيل لجنة عليا تلغي دور المركزي من أجل البقاء في السلطة.

جاء ذلك في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: الدبيية والمنفي من أجل البقاء رضخوا لرؤيا السفير الأمريكي بتشكيل لجنة عليا تلغي دور المركزي وتصنع جسم مشبوه فوق الأجهزة الرسمية والقوانين المعمول بها.

وأضاف، كل من يكون عبدا لسلطة يقدم أي شيء من أجلها وسوف يدفع الجميع ثمن فتح هذا الباب الذي لن يغلق.”.