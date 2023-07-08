الزادمة في لقائه مع المشير حفتر يثني على دور القوات المسلحة في عودة الاستقرار للجنوب الليبي

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أثنى نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم السبت، على مجهودات القيادة العامة ودور القائد العام للقوات المسلحة في حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي، بحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان الشيخ زيدان الزادمة والعميد صدام حفتر.

كما أثنى الزادمة، وفقًا للمكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة، على عمل القوات المسلحة في عودة الاستقرار بالجنوب الليبي.

وأكد الزادمة، على أن كافة أهالي الجنوب يشيدون بالتحسن الملحوظ في كافة الجوانب الأمنية والخدمية.