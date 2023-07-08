البخبخي: خارطة الطريق لعقيلة والمشري إن وجدت منفذ للواقع فلن يتم اجراء الانتخابات

ليبيا – قال يوسف البخبخي أكاديمي وباحث سياسي إن مجلس النواب يسعى للاستمرار في ذات النهج وهو التسويف والمماطلة والمحاولة للوصول لجملة من الإجراءات التي تحاول احتواء مبادرة المبعوث الأممي، مشيراً إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر جاء بخطوة متسارعة من بعد إحاطة المبعوث الأممي والإعلان عن فكرة الآليات البديلة وفكرة اللجنة بين الطرفين والتي كان يفترض بها أن تكون نهائية وملزمة لكن مقتضيات اللعبة لم تقبل المخرجات.

البخبخي أشار خلال استضافته عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المشهد بصدد المزيد من التسويف والمماطلة، لافتاً إلى أن كل من التعديل الدستوري الثاني والثالث عشر جاء في سياق صناعة خارطة طريق تقوم باختطاف خارطة طريق من ملتقى الحوار السياسي جنيف.

وبيّن أن هناك محاولة عبر الدستور الثالث عشر وخارطة الطريق لم يعلن عنها عقيلة صالح وخالد المشري ما يعني التقاء مشاريع البقاء والهيمنة على المشهد والاستيلاء على المال العام.

وتابع: “اليوم للأسف أعلن الرئاسي عن تشكيل لجنته فيما يتعلق بالتوزيع العادل للإيرادات النفطية وهنا تكمن الأزمة ازاء اجسام أضحت أدوات انقلابية بدل أن تكون أدوات للمشروع المدني. خارطة الطريق لعقيلة والمشري إن وجدت منفذ للواقع فان يتم اجراء الانتخابات ولن يكون هناك تغيير للمشهد ونحن نتحدث عن مجالس تم الهيمنة عليها من قبل مشاريع انقلابية”.

أما بشأن ما يتعلق بصور رئيس الفاغنر، علق قائلاً: “أعتقد أنه موضوع داخلي وما حدث داخل روسيا حالة تمرد ومعالجة لحالة التمرد هذه واليوم الأجهزة الأمنية الروسية في مقر الفاغنر لا يعني التخلي عن الاستراتيجية الروسية بمعنى أن الفاغنر هي أداة من أدوات الاستراتيجية التي لجأ لها بوتين لتوسيع نفوذه وأحدث الاضطراب في المنطقة ولا أعتقد أن هناك تراجع من قبل روسيا من حيث المشروع الاستراتيجي في توظيف الفاقنر”.

ورأى أن حفتر لم يكن يوماً رجل روسيا التي تراهن عليه لأنها لديها مشروعها المتعلق بإعادة النظام القديم من خلال واجهته المتمثلة في سيف الاسلام، معتبراً أن حفتر ليس أكثر من أداة وظيفية لمشروعهم فقط والولايات المتحدة تدرك تماماً بأن من جاء بالفاغنر لليبيا هو حفتر ومجلس النواب الذي مكّن له جعل ليبيا منصة للانطلاق نحو القارة الافريقية وكذلك حفتر.

كما استطرد خلال حديثة: “أما بالنسبة لتلك الأطراف عنادها سيستمر ومكابرتها وادعائها أنه لا يوجد مرتزقة ويخرج عدد من أعضاء مجلس النواب ليقولوا لم نرى روسي واحد يتجول في شوارع الشرق. من لديه مصلحة اقفال النفط هي روسيا ومصلحتها تعميق ضائقة الطاقة بالنسبة للدول الأوروبية”.

وأكد على أن الشارع الليبي في غيبوبة كاملة وكأن ما يحدث لا يعنيه وكأنه في وطن غير هذا الوطن المأزوم والذي يتم الاقتتال عليه، منوهاً إلى أن وصف الواقع حالة مؤسفة ومؤثرة والبلاد يتم الإحاطة بها لافتراسها وتدميرها وتدمير مشروعها المدني والوطني في ظل الموقف السلبي للشعب والنخب.