مصادرنا: “بن قدارة” يتمسك بوساطته بين الأطراف ورفض تولي الحكومة القادمة

نفت مصادر مقربة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة شائعات سعيه لمنصب رئاسة الحكومة التي يسعى مجلسا النواب والدولة الاستشاري لتشكيلها قبل الانتخابات.

وقالت مصادر لـ”الساعة 24″، ورفضت كشف هويتها، إن عددا من أعضاء مجلسي النواب والدولة والقوى الفاعلة عرضوا على بن قدارة قيادة الحكومة القادمة إلا أنه رفض متمسكًا بكونه شخصية مهنية تتولى مؤسسة فنية ذات طبيعة غير سياسية.

وأشارت المصادر إلى أن بن قدارة يركز حاليا جهوده على الوساطة بين الأطراف للوصول إلى اتفاق يقضي بالوصول إلى آلية لإعداد الترتيبات المالية بما يضمن عدالة توزيع الثروات وبالتالي عدم تجدد الصراع على الموارد.

وأكدت المصادر أن الأطراف التأزيمية ستحاول خلال الفترة المقبلة مهاجمة بن قدارة وتصويره كمرشح لقيادة حكومة قادمة من أجل ضرب علاقته الجيدة ووساطاته بين الأطراف شرقاً وغرباً.