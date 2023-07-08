اكتشاف موقع يعود للعهد الروماني في ورشفانة

بتكليف من مدير نيابة النظام العام طرابلس انتقل اعضاء الجهاز رفقة خبيرين من الآثار لمعاينة مكان تبين بعد الكشف أنه أثري يعود للعهد الروماني.

وتأتي العملية بعد ورود معلومات لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بشأن العثور علي موقع أثري من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به ببلدية المعمورة “منطقة قرقوزة”.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة.

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