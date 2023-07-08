المبروك الكبير: أي خارطة طريق دون حكومة جديدة “عبث” ولن تُوصلنا إلى الانتخابات

علقّ عضو مجلس النواب “المبروك الكبير” على خارطة طريق رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” قائلا: الأمور لا تبدو واضحة وضوحا كاملا، لكن في كل الأحوال لا بد من وجود خارطة طريق متوافق عليها بين المجلسين بالدرجة الأولى وفق الاتفاق السياسي الليبي.

وأضاف “الكبير” في تصريحات صحفية أنه، يجب أن يكون في صلب خارطة طريق تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل التراب الليبي.

وأوضح أن، أي خارطة طريق دون حكومة جديدة، هي عبث، ولن تجد طريقها للتنفيذ، أو بالأحرى لن تُوصلنا إلى الانتخابات.

مشيرا إلى أن، أي خارطة طريق تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وتساهم في إخراجنا من الأزمة بشكل حقيقي ـ وليس تدويرها كما تفعل البعثة الأممية طوال 12 سنة ـ فسنوافق عليها وندعمها بقوة.