تسلمها “الفيتوري”.. رسالة من “موسى فقي” لـ”عقيلة صالح” بشأن مؤتمر المصالحة الوطنية

التقى مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب ” عوض الفيتوري ” مساء اليوم السبت في مدينة بنغازي وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الذي يترأسه وزير خارجية جمهورية الكونغو برزافيل ” جون كلود جاكوسو ” .

وبحسب ما صرح به المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، استلم ” الفيتوري ” خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي السيد ” موسى فقي محمد ” لـ “رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” بشأن التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا.

يذكر أن وفد الحضور تمثل في “محمد الحسن لبات ” المستشار الاستراتيجي ومدير مكتب ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي و”وحيدة العياري ” المُمثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا و ” بريس نازار الينقا هيبارا ” المستشار السياسي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.