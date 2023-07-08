المبروك الكبير يعلق على خارطة طريق المشري وعقيلة

علق عضو مجلس النواب المبروك الكبير، على ماتردد عن خارطة طريق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

وقال الكبير في تصريحات لفواصل أن الأمور لا تبدو واضحة وضوحا كاملا، لكن في كل الأحوال لا بد من وجود خارطة طريق متوافق عليها بين المجلسين بالدرجة الأولى وفق الاتفاق السياسي الليبي.

وأضاف عضو مجلس النواب :” يجب أن يكون في صلب خارطة طريق تشكيل حكومة جديدة موحدة لكل التراب الليبي”

وأشار الكبير الى أن أي خارطة طريق دون حكومة جديدة، هي عبث، ولن تجد طريقها للتنفيذ، أو بالأحرى لن تُوصلنا إلى الانتخابات.

وتابع الكبير: “أي خارطة طريق تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وتساهم في إخراجنا من الأزمة بشكل حقيقي ـ وليس تدويرها كما تفعل البعثة الأممية طوال 12 سنة ـ فسنوافق عليها وندعمها بقوة”.