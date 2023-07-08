توافق ليبي تونسي في مجال مكافحة الهجرة

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، السبت، أن تبنّي سياسة مشتركة ضروريّ للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية.

وحسب الوزارة، “عبّر الوزيران عن ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل العمل على مزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات بما يعكس علاقات الأخوّة وخدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين”.

وخلال الاتصال، “استعرض الوزيران واقع وآفاق علاقات التعاون بين وزارتي داخلية البلدين”، وفق المصدر نفسه.

وأكدا على “ضرورة تبنّي سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية”.

وذكرت الوزارة أن الجانبين استعرضا “تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المعابر الحدودية بمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي راس جدير من الجانب الليبي من أجل ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين والبضائع”.