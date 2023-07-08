عماد الطرابلسي يناقش مع وزير الداخلية التونسي القضايا ذات الاهتمام المشترك

جرت مكالمة هاتفية السبت بين وزير الداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة عماد الطرابلسي ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان عبر “فيسبوك” إن الوزيرين استعرضا خلال المكالمة واقع وآفاق علاقات التعاون بين وزارتي داخلية البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين بمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي راس جدير من الجانب الليبي من أجل ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين والبضائع.

ووفق البيان، تمّ التوافق على ضرورة تبني سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والتسلّل غير القانوني عبر حدود البلدين.

وأضاف البيان أن الوزيرين عبّرا عن ضرورة تضافر جهود البلدين من أجل العمل على مزيد من توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات بما يعكس علاقات الأخوّة وخدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.