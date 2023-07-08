مواطن يعثر على موقع أثري يعود للعهد الروماني أثناء جرف أرضه

أفادت وزارة الداخلية، بعثور مواطن على موقع أثري يعود للعهد الروماني أثناء جرف أرضه ببلدية المعمورة “منطقة قرقوزة” .

وبعد ورود معلومات لجهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار بشأن العثور علي موقع أثري من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به ببلدية المعمورة “منطقة قرقوزة” .

وبتكليف من مدير نيابة النظام العام طرابلس إنتقل اعضاء الجهاز رفقة خبيرين من الآثار لمعاينة المكان حيث تبين بعد الكشف أنه أثري يعود للعهد الروماني .

وإتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة.