اكتشاف موقع أثري يعود “للعهد الروماني” في بلدية المعمورة

تمكن أعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار من العثور علي موقع يشتبه في كونه أثري، وفق بيان صادر عن الجهاز عبر صفحته على “فيسبوك”.
وتعود أحداث الواقعة عقب ورود معلومات لللشرطة السياحية بشأن العثور علي موقع يشتبه في كونه أثري من قبل أحد المواطنين أثناء قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به ببلدية المعمورة “منطقة قرقوزة”
وعلي أثر هذه المعلومات تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام طرابلس ومكتب آثار طرابلس .
وبتكليف من مدير نيابة النظام العام طرابلس إنتقل مدير إدارة التحري وجمع الاستدلالات ورئيس وقسم التحقيق واعضاء التحري بالجهاز وخبيرين من الآثار لمعاينة المكان.
وبالكشف علي الموقع تبين بأنه أثري يعود للعهد الروماني، وإتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية وحماية الآثار لحماية الموقع من العبث والسرقة.
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