مديرية أمن صبراتة تصدر تحذيرات هـامة للمواطنين بشأن الطقس

نشرت مديرية أمن صبراتة تحذيرات وحدة الشؤون الامنية بالديوان بسبب توقع الارصاد الجوي ارتفاع معدل درجات الحرارة الايام القادمة .

وتأمل من السادة المواطنين مراعاة هذه التحذيرات والنصائح وذلك لتفادي وقوع بعض الاضرار سواء البشرية او الماديه لا سمح الله امن وسلامة المواطن هو الهدف.

يجب إخلاء السيارات من:

1- المواد الغازيه.

2-القداحات .

3-المشروبات الغازية.

4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.

5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).

6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل

7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.