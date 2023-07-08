مديرية أمن صبراتة تصدر تحذيرات هـامة للمواطنين بشأن الطقس

نشرت مديرية أمن صبراتة تحذيرات وحدة الشؤون الامنية بالديوان بسبب توقع الارصاد الجوي ارتفاع معدل درجات الحرارة الايام القادمة .
وتأمل من السادة المواطنين مراعاة هذه التحذيرات والنصائح وذلك لتفادي وقوع بعض الاضرار سواء البشرية او الماديه لا سمح الله امن وسلامة المواطن هو الهدف.
يجب إخلاء السيارات من:
1- المواد الغازيه.
2-القداحات .
3-المشروبات الغازية.
4- العطورات وبطاريات الاجهزة بشكل عام.
5- يجب فتح نوافذ السياره بشكل بسيط ( تنسيم ).
6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل
7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
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