انطلاق انتخابات بلدية في عدد من البلديات تحت إشراف الحكومة الليبية

العنوان

انطلقت بعدد من البلديات عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية تحت رعاية الحكومة الليبية المعينة من البرلمان.

وتابع نائب رئيس الحكومة، علي القطراني، انطلاق عملية إجراء انتخابات مجالس البلديات وفتح أبواب الاقتراع في بلديات البيضاء وأجدابيا وعمر المختار ووردامة والساحل.

وزار القطراني رفقة وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، الفريق أسامة الدرسي، أجدابيا واطلع على سير عمل العملية الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية.

وأكد القطراني ضرورة توفير كافة الامكانيات لتسهيل كافة اجراءات العملية الانتخابية في كافة البلديات المستهدفة وفق الخطة الموضوعة من اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية.

وأثنى القطراني على القائمين على مراكز الاقتراع وعلى الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية من قبل المواطنين.

وأوضح القطراني، أن هذا الاقبال يدل على وعي وإيمان أهالي المدينة بالعملية الانتخابية، وعلى تسليم السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. وأكد أن هذا في الأساس ما تسعى إليه الحكومة الليبية، منذ استلامها مهامها.