| حفتر يبحث ملف المصالحة الوطنية مع وفد الاتحاد الأفريقي

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2023/07/08 على الساعة 23:29

: بحث قائد قوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مع وفد الاتحاد الأفريقي مستجدات الوضع في ليبيا، إضافة إلى المصالحة الوطنية.

واستقبل حفتر في مكتبه بمقر “القيادة العامة” ببنغازي وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو.

وقالت القيادة العامة، في بيان مقتضب، إن الاجتماع الذي انعقد بمقر القيادة العامة في بنغازي، تطرق إلى التباحث حول المصالحة الوطنية في ليبيا، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

وحضر اللقاء مدير ديوان مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسان لبات، وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري.

ويزور وفد الاتحاد الأفريقي ليبيا منذ الثلاثاء الماضي، حيث استهل لقاءه في العاصمة طرابلس بالاجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتركزت المناقشات على مشروع المصالحة الوطنية والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجامع المزمع عقده بالخصوص بدعم أفريقي.