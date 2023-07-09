الكيلاني تعلن عن انطلاقة العملية الانتخابية لبرلمان أطفال ليبيا

ليبيا – أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال “وفاء الكيلاني” عن انطلاقة العملية الانتخابية لبرلمان أطفال ليبيا التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

المكتب الاعلامي التابع للحكومة أوضح أن هذه الدورة هي الدورة الانتخابية الثانية 2023_2024 والمشاركين فيها من كل المدن الليبية.

وفي كلمة لها عبرت الوزيرة عن شكرها لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على دعمه لكافة شرائح المجتمع وشريحة الأطفال خاصة، وأن قرار تنظيم انتخابات برلمان الأطفال يأتي ضمن مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأطفال في ارجاء ليبيا.



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