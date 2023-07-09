برلماني: مجلس النواب سيناقش تشكيل حكومة جديدة في الجلسة القادمة

أكد عضو مجلس النواب، عبد النبي عبد المولى، تخصيص جلسة المجلس الإثنين المقبل، لمناقشة ملف مخرجات لجنة (6+6) وملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وتوقع عبد المولى في تصريح صحفي، أن يتم الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أنهم سيحاولون إقامة أكبر قدر من التوافقات بين كل الأطراف؛ تجنباً لفشل تشكيل الحكومة، وفق قوله.

وتابع: “سيتقدم للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة من جميع أنحاء ليبيا، من يمتلك القدرة والكفاءة ورؤية لبناء دولة حقيقة وإنجاز المهام في الوقت المحدد سنقف معه”.