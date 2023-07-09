الجبو: قيم مالية كبيرة من مصروفات الحكومة المنتهية لا مبرر لها

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أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن،“بعض الوزارات في الحكومة المنتهية قد صُرف عليها قيّم مالية كبيرة لا مبرر لها، ومنها وزارةالخارجية، ووزارة العدل ووزارة الصحة وغيرها، في حين أن الخدمات مازالت متواضعة والناس يشكون تردي الخدمات الصحية“.

وأضاف الجبو في تصريحات تلفزيونية،“هناك مبالغات كبيرة في مصروفات مجلس النواب والرئاسي ومجلس الوزراء والجهات التابعة لهمعلمًا بأن مجلس الوزراء لديه وزارات وهيئات لديها ميزانيات خاصة بها“.

كما تسائل الخبير الاقتصادي عن ماهيّة الجهات العامة التي خُصص لها بند التزامات في استخدامات النقد الأجنبي، والتي بلغت أكثرمن 8 مليارات دولار،“لا نعلم هذه الجهات العامة وماهي هذه الالتزامات ولماذا يدفع هذا المبلغ الكبير من خزينة مصرف ليبيا المركزي“.

وأشار الجبو إلى قيمة مصروفات قطاع السياحة والذي تجاوز الـ 160 مليون دينار،“في حين لم نرى أفواجًا سياحية أو فنادق أو أياعتناء بالقطاع الذي لا يزال مهملًا، وليبيا في حال تردي أوضاع وانقسام ولا وجود لسياح فيها“.

مضيفًا،“أن إيراد قطاع الاتصالات جاء بمبلغ بسيط وهو 202 مليون دينار وكان من الممكن أن يكون المبلغ أكثر باعتبار أنه قطاع حيوييتعامل معه كل الليبيين“.