الليبية للاستثمار: قرار محكمة بروكسل بشأن الأموال الليبية المجمدة لم يأت بأي إجراءات جديدة

ليبيا – قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إن حكم محكمة استئناف بروكسل صدر في استئناف مقدم من المؤسسة ضمن الدعاوى القضائية أمام القضاء البلجيكي لمواجهة محاولات الأمير البلجيكي “لوران” للوصول لأموالها لدى بنك يوروكلير المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

الليبية للاستثمار أوضحت في بيان لها، أن هذا الحكم لم يقرر أي إجراءات جديدة وإنما رفض طلبات المؤسسة، موضحة أنها لاحظت قبل صدور الحكم بأيام تصريحات للأمير “لوران” يفيد فيها بقرب صدور حكم “مفاجئ” في النزاع القائم مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبيّنت المؤسسة أن حكم المحكمة تأجل عدة مرات حيث كان من المقرر صدوره بتاريخ 2023/06/28، وقامت المحكمة بتأجيل إصدار الحكم لمدة أسبوع، وعادت وأجلت إصداره لمدة يومين، وفق البيان.

وأضافت في البيان أن أصل هذا النزاع هو محاولات الأمير البلجيكي للوصول لأموال المؤسسة لدى بنك اليوروكلير بغرض الحصول على تعويض مزعوم لصالح مؤسسته بشأن عقد التشجير السابق المبرم مع الدولة الليبية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن طرفاً فيه، طبق البيان.

كما أكدت المؤسسة استحالة تمكن الأمير البلجيكي من الوصول لأموالها المودعة لدى بنك يوروكلير، مشددة على أنها لن تدخر جهدا في منعه من محالاته غير المشروعة في هذا الشأن، حسب البيان.

وأفادت أنها سلكت الطريق القانوني لمواجهة هذه المحاولات، موضحة أنها كلفت مكتب مراجعة دولي راجع جميع معاملات المؤسسة المالية ومصادر أموالها وأكد سلامة معاملات المؤسسة المالية ومشروعية مصادر أموالها.

ولفتت إلى كون “لوران” قد حاول في 2022 عبر وزارة المالية البلجيكية الحصول على ترخيص من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للوصول لأموالها المجمدة في بلجيكا قبل أن يقابل بالرفض بناء على اعتراض المؤسسة.