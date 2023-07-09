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موظفون في الضمان الاجتماعي يطالبون يإقالة “ادريس احفيظة” من منصبه

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

طالب العديد من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي باقالة رئيس مجلس ادارة الصندوق “ادريس احفيظة” من منصبه لاستغلاله مركزه الوظيفي لمنافع شخصية.

وأضاف المصدر، أن مجلس الادارة يتكون من اعضاء كلهم من قبيلة العبيدات وهم ادريس احفيظة، ادريس العبيدي، ادريس الغيثي، ادريس بومغاثة، ادريس عبدالله.

وكشف المصدر أن حجم الاختلاسات والسرقات كبير ولا يمكن وصفه، إضافة إلى أن الموظفين بحالة تذمر كبيرة بسبب التعدي على حقوقهم وسلبها من قبل فئة معينة تعمل لمصالحها الشخصية.

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اختلاسات وسرقات ادريس احفيظة صندوق الضمان الاجتماعي قبيلة العبيدات ليبيا

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الوطن الليبية

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