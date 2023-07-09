رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يرسل للمستشار صالح رسالة خطية للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية

الوطن| رصد

استلم مدير مكتب شؤون الرئاسة عوض الفيتوري رسالة خطية من رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فقي محمد لرئيس مجلس النوابالمستشار عقيلة صالح بشأن التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد اليوم السبت في مدينة بنغازي، والذي جمع الفيتوري ووفد لجنة الاتحاد الأفريقي الذي يترأسه وزير خارجيةجمهورية الكونغو جاكوسو ويضم المستشار الاستراتيجي محمد الحسن لبات، ومدير مكتب ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمُمثلةالخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري، والمستشار السياسي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.