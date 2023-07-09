النائب العام يعلن القاء القبض على متهم في مصراتة

أعلن مكتب النائب العام، الاحد عن تمكن أفراد قسم البحث الجنائي مصراتة من ضبط شخص بتهم تعذيب وحجز حرية رجلين وامرأة .

وبالتفاصيل أنه إثر ‏تلقي نبأ عثور الضابطة القضائية على جثة مواطن، غربي مدينة مصراتة، تولى وكيل النيابة الابتدائية المختصة، مباشرة إجراءات تحقيق واقعة حجز حرية رجلين وامرأة ؛ وتعذيبهم حتى فارق أحدهم الحياة ؛ فانتقل إلى حيث جثة المتوفى؛ وأخذ في مناظرتها؛ وسجل مواضع العنف الذي مورس ضده ؛ ثم أردف هذا الإجراء بطلب تقرير صفة تشريحية .

وعَزَا الطبيب الشرعي سبب الوفاة إلى تعرض المغدور إلى عنف تمثَّل في ضربٍ بأداة رضية ؛ وتعذيب قاس أدى إلى نزفٍ حادٍ ؛ ثم وقف على حالة الناجين الطبية.

ووجه أعضاء هيئة الشرطة بالبحث عن مرتكب الفعل ؛ فأسفرت التحريات عن معرفته ؛ وتمام إجراء ضبطه بمعرفة أفراد قسم البحث الجنائي مصراتة.