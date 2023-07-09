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الهنقاري: ميراث الدبيبة المتواضع مع الشعب سيكون عبئاً على أي رئيس قادم

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن استقبال رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لأول أفواج الحجاج الليبيين في مطار معيتيقة بعد أدائهم لمناسك الحج خطوة هامة تضاف إلى ميراث الدبيبة في التواضع الذي سيكون عبئاً على أي رئيس قادم

وكتب الهنقاري في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “ميراث سلوك الدبيبة المتواضع مع الشعب سوف يكون عبء أي رئيس قادم. أن يتخذ نهجه في التعامل مع الشعب”. على حد قوله.

كما شارك الهنقاري منشوراً يحمل لقطات من ذلك الاستقبال الذي حرصت وسائل الإعلام التابعة والممولة من حكومة الدبيبة على نشر صوره بتوسع.

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صحيفة الساعة 24

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