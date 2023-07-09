مؤسسة رؤية تدلي بتصريحات هامة بشأن ارتفاع درجات الحرارة في ليبيا

أوضحت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، السبت أن الأخبار المتداولة حول توقع ارتفاع درجات الحرارة بالأسابيع المقبلة أمر غير دقيق.

ونوهت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، في تصريحات لمنصة صفر، المواطنين بأن التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة يمكن أن يسبب الإصابة بسرطان الجلد وفقاً لنصائح الأطباء بينما تظل الأشعة في مستوياتها الطبيعية.

وأشارت مؤسسة رؤية الى أن زيادة تأثير الأشعة فوق البنفسجية يرتفع مع زيادة أشعة الشمس.

وقالت مؤسسة رؤية أنه سجل ارتفاع في درجات الحرارة لكن لا يُصنف موجة حر مؤكدة أن ما يتم تداوله حول ارتفاع درجات الحرارة للأسابيع القادمة أمر غير دقيق، بالتالي لا تعطي أي توقع في الوقت الحالي.