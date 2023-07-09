بالصور: بعد عملية بحث لأشهر.. الاطاحة بأخطر تشكيل عصابي متهم بـ65 واقعة

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، ضبط تشكيل عصابي متهم بما 65 عملية إجرامية على الأقل موزعة بين قتل وسطو مسلح وسرقات، نفذت في مناطق مختلفة .

وقال جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، :”بعد إن تمادوا في طغيانهم وسطوتهم على المواطنين العزل ، ضمن تشكيل عصابي خطير امتهن الإجرام بكافة أنواعه من سطو مسلح و قتل وسرقات لأكثر من ستة أشهر ، إرتكبوا خلالها مايزيد عن 65 عملية إجرامية في مختلف المناطق والذين إشتهروا بإستقالتهم لمركبة نوع (سوناتا)رصاصية اللون” .

وأضاف الجهاز :”بعد عملية بحث وتحري إستمرت لأربعة أشهر ، مواصلين فيها الليل بالنهار ، توجت جهود رجال الشرطة بجهاز دعم مديريات الأمن وبالتعاون مع أحد المواطنين الكرام ، من التعرف على أحد أفراد التشكيل العصابي وضبطه ، ليتم لاحقاً التعرف على البقية وضبطهم من خلال سلسلة عمليات قبض نفذها الجهاز ضدهم”.

وأشار جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، أن باقي التفاصيل ستنشر بوقت لاحق .