القبض على عصابة من 15 شخصا يمتهنون تزوير الشهادات الصحية والبطاقات

تمكن مكتب مكافحة الجرائم المالية و غسيل الاموال بالجهاز من القبض على مزوري الشهادات الصحية وبطاقات الحصر الأمني لمهاجرين غير شرعيين يحملون امراض وبائية دفعتهم للتهرب من التقدم للجنة الطبية لإجراء التحاليل اللازمة .

ويعمل أحد أفراد العصابة في مدينة بنغازي وسيط يقوم بنقل أسماء المهاجرين غير الشرعيين المراد لهم تزوير شهاداتهم الصحية وبطاقات الحصر الأمني الخاصة بهم وتم القبض أيضا على أهم فرد من أفراد العصابة وهو فلسطيني الجنسية تم القبض عليه من أمام منزله بمنطقة الافعاكات ويمتلك المزور مطبعة .

وتمكن أعضاء التحريات من الاستدلال على مكانها وتم ضبط ما بحوزتها من اجهزة الكمبيوتر والات طباعة وكبس والخامات الخاصة لصنع البطاقات الشخصية .

وبالتحقيق مع الجاني أعترف أنه يقوم بتزوير البطاقات الشخصية بمبلغ مالي يبدأ من 50 دينار ويصل إلى 100دينار. ويقوم بتزوير الشهادات الصحية للمهاجرين غير الشرعيين بمقابل مبلغ مالي قدره 500 دينار للمهاجرين غير الشرعيين غير المصابين بأي أمراض و 700 دينار للمهاجرين غير الشرعيين المصابين بأوبئة ويتم تقسيم الأرباح من التزوير بين أفراد العصابة كلا حسب نسبته.

وبناء على ماتقدم تم إيداع المتهمين بالحجز القانوني بالجهاز وتم تحريز جميع المضبوطات وإحالة المحضر بجميع مرفقاته إلى إدارة التحقيقات والاستيفاء وتم إحالته للنيابة العامة