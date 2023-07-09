ليبيا وتونس تتوافقان على تبني سياسة مشتركة للتصدي للهجرة غير الشرعية

توافقت ليبيا وتونس على تبني سياسة مشتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتسلل غير القانوني عبر حدود البلدين.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزيرا الداخلية الليبي عماد الطرابلسي والتونسي، كمال الفقي، السبت.

واستعرض الطرفان واقع وآفاق علاقات التعاون بين وزارتي داخلية البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما تحسين الخدمات المقدمة على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين لمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي راس اجدير من الجانب الليبي من أجل ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين والبضائع.

ووفق بيان صادر عن الوزارة التونسية، أكد الوزيران ضرورة تظافر جهود البلدين من أجل العمل على مزيد توطيد العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أرقى المستويات بما يعكس علاقات الأخوّة وخدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

ورد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار على الأرقام التي تظهر تفوق بلاده على ليبيا كأكبر منصة انطلاق للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، مرجعا السبب إلى الوضع السيء في اقتصاديات دول منشأ المهاجرين (الأفارقة).

وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية التونسية ردا على سؤال عن شعور الحكومات الأوروبية بقلق عميق إزاء تدفقات الهجرة العالية جدا من تونس هذا العام، وذلك خلال مقابلة نشرت، مساء الخميس، مع جريدة واشنطن بوست الأمريكية.