ديوان المحاسبة يطالب الحكومة المنتهية بإيجاد حلول سريعة لمشكلة العلاج في تونس

طالب رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” بمراسلة موجهة للحكومة منتهية الولاية إلى ضرورة الإيعاز للجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالخارج بالالتزام بجدول زمني والانتهاء من كافة أعمال المراجعة والتدقيق للمديونيات السابقة عن فترة سنة 2017 م وحتى نهاية سنة 2022 ، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها تمهيدًا لسداد باقي الديون وفقاً للمخصصات المالية .

وتأتي هذه الخطوة من خلال متابعة الديوان لملف المديونيات والعلاج الجاري للنفقات الطبية بالساحة العلاجية بتونس ، للتأكد من صحة وسلامة المعاملات في ظل ما صاحبه من آثار سلبية نتيجة لتراكم الديون وتضخمها على الدولة الليبية منذ سنة 2011 بساحة تونس

وأشار الى ان الديون ساهمت في تدني وتوقف الخدمات العلاجية المقدمة لهم ،وهو الشيء الذي سيسهم فب استئناف العلاج في أقرب وقت ممكن لتخفيف المعاناة عن المرضى الذين توقف علاجهم حتى لا تسوء حالتهم الصحية نتيجة لذلك .