كتلة ساخنة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاحد 09 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 09 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لا يزال تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من راس اجدير إلى مصراتة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (40-44)مْ على الدواخل وتسجل تراجع طفيف يوم الغد على بعض المناطق الساحلية ويكون ملحوظ يوم الثلاثاء على كامل المناطق.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33)مْ على معظم المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-42)مْ تصل إلى (45)مْ على غدامس، وتسجل تراجع يوم الثلاثاء.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ .