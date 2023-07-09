فرنسا ترحب بقرار الرئاسي إنشاء آلية لمتابعة الإنفاق في ليبيا

رحبت فرنسا بقرار المجلس الرئاسي بالتنسيق مع كافة المؤسسات الليبية لإنشاء آلية لمتابعة إنفاق الدولة وضمان التوزيع العادل والشفاف للموارد الوطنية لصالح كل فئات الشعب الليبي وذلك وفقا لقرار 2656 لمجلس.

وأكدت سفارة فرنسا في طرابلس في بيان لها أن هذه الخطوة تعتبر ذات أهمية لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية.

وشددت فرنسا على دعمها المستمر للحلول الليبية الليبية وتمسكها بسيادة ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت بقرار الرئاسي وأثنت على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية.